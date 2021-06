Tanz in den Sommer

Politisch und feministisch wird es dann mit den Rabtaldirndln, die gleich einer Sternsingergruppe von Graz nach Salzburg ziehen. Aber auch mit dem „Bodhi Project“ der israelischen Choreographin Reut Shemesh, deren Tanzstück sich dem Spannungsverhältnis zwischen Leben und Tod – nicht nur in ihrer vom Krieg zerrütteten Heimatregion – widmet. Sie zählt neben dem Griechen Christos Papadopoulos (erstmals in Österreich), Janet Cardiff (Klanginstallation in der Kollegienkirche), Mette Ingvartsen und Alessandro Sciarroni (sagten noch kurzfristig zu) zu den internationalen Topacts der Salzburger Sommerszene 2021.