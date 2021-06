Bezeichnung „Risikogruppe“ war für einige negativ

Was empfanden Trägereinrichtungen und Angehörige?

Trägereinrichtungen haben nicht mehr Personal, als das Geld hergibt. Die stark ausgelasteten Dienstleister kamen durch Corona in Bedrängnis: Plötzlich waren kleinere Gruppen, Einzelbetreuungen und ständige Tests notwendig. Zum Teil konnten gefährdete Mitarbeiter nicht mehr eingesetzt werden - also 50% Personal bei 200% Aufwand. Viel wurde durch persönliche Motivation und freiwillige Überstunden abgefedert. Die Angehörigen mussten einspringen, wenn für die Betroffenen plötzlich Tagesstrukturen wegfielen - manche kündigten den Job, obwohl unsicher war, ob sie später wieder etwas finden.