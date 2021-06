Wien: Erneut feierten Tausende nach Sperrstunde

Polizisten mit Flaschen beworfen, ein Verletzter

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte die Wiener Polizei mit einer Schwerpunktaktion in der Innenstadt und am Donaukanal auf zahlreiche Beschwerden reagiert. Zahlreiche Feierwütige hatten sich versammelt. Bei der Auflösung der Partys kam es allerdings zu Angriffen auf die Polizei. Laut Polizeisprecher Marco Jammer wurden die Beamten im Resselpark und am Donaukanal mit Flaschen beworfen. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und verletzt.