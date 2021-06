Grazer Partyvolk im Park hält Polizei auf Trab

Die nächtlichen Partys werden nicht aufhören

Gegen 23 Uhr tauchen in dieser Nacht Polizisten auf und schreiten durch die Menge. „Wir setzen auf Dialog und Verhältnismäßigkeit“, sagt Heimo Kohlbacher. Die Musik verstummt fürs Erste, die meisten Nachtschwärmer bleiben aber. „Wir rechnen nicht damit, dass diese nächtlichen Partys so schnell aufhören“, so der Polizeisprecher in Hinblick auf laue Sommernächte. Die Polizei wird weiterhin zu Schwerpunktkontrollen ausrücken.