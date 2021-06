Schießen: Rumpler holt Silber, Thum Bronze

Am Mittwoch hatte Rumpler Gold im Großkalibergewehr-Bewerb über 300 m liegend gewonnen, zwei weitere Medaillen heimste er in Teambewerben ein. Die letzte Chance auf einen Olympiaquotenplatz besteht am Freitag im Schnellfeuer-Luftpistolenbewerb. Bisher haben Sylvia Steiner (Luftpistole) und Martin Strempfl (Luftgewehr) Tickets für die Sommerspiele in Tokio erreicht.