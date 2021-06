Maibäume gefällt: Vier Jugendliche ausgeforscht

Die Aktion in der Nacht auf Sonntag hatte - wie berichtet - für einiges Aufsehen gesorgt. Denn beim Sturz beschädigte der Maibaum im Ort Pusarnitz drei abgestellte Pkw und das Dach des Feuerwehrhauses schwer. „Es müssen Laien gewesen sein“, hatte ein Feuerwehrmann korrekt vermutet, „denn so schneiden Fachmänner keinen Baum um“. Der Schaden am Gebäude wurde vonseiten der Feuerwehr mit mehreren Tausend Euro beziffert.