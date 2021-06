Wien: Warnschilder bei Islam-Vereinen angebracht

Schilder nahe islamischen Einrichtungen

Am Dienstag prangten schließlich an mehreren Orten in Wien selbst gebastelte „Warnschilder“. Die von Unbekannten angebrachten und somit nicht offiziellen Taferln aus Karton und Klebeband dürften aber nicht an beliebigen Orten montiert worden sein. Vielmehr wurden sie in unmittelbarer Nähe zu islamischen Einrichtungen angebracht. Die Schilder wurden etwa in der Praterstraße sowie in der Taborstraße in der Leopoldstadt gesichtet, ebenso in der Murlingergasse in Meidling.