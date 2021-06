Rojachhof öffnet mit Neuigkeiten seine Türen

Galerie, Veranstaltungen und mehr

Der gelernte Konditor führt die Pension samt Bauernhof mit neuen Angeboten weiter: „Neben dem Café, will ich Künstlern aus der Region die Chance geben, Werke in einen meiner Räume auszustellen, es soll eine Galerie entstehen“, so der 38-Jährige, der wieder Leben in seine Heimat bringen möchte. So soll auch der Theaterwagen Porcia im August gastieren. „Events und Konzerte sind geplant.“