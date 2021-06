48,6 Millionen Euro für AK-Mitglieder erkämpft

324.040 schriftliche, telefonische oder mündliche Beratungen führte die AK Tirol 2020 in Innsbruck und in den Bezirken durch, die meisten davon im Bereich Arbeitsrecht, gefolgt von Konsumentenschutz, Sozialrecht sowie Wohn- und Mietrecht. Die Corona-Krise zeige in all diesen Bereichen deutlich ihre Auswirkungen, heißt es aus der Kammer, vor allem auch in den Beratungszahlen zum AK Unterstützungsfonds. Diese haben sich fast verdreifacht.