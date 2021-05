EU-Kommission will Reisefreiheit für Geimpfte

Die EU-Kommission spricht sich dafür aus, dass gegen Covid-19 geimpfte Personen bei Reisen nicht mehr in Quarantäne und auch keine Tests mehr vorweisen müssen. Für Genesene soll das ein halbes Jahr lang gelten. Kinder unter sechs Jahren in Begleitung ihrer geimpften oder genesenen Eltern müssten nicht in Quarantäne, von älteren könnten aber Tests verlangt werden, so die Idee der Brüsseler Behörde.