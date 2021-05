Österreichs erfahrenster Eurofighter-Pilot geehrt

Immer wieder donnert es derzeit über Österreich, einer jener Männer, die dafür verantwortlich sind, ist Major Alexander Miksitz. Der gebürtige Neunkirchner ist Österreichs erfahrenster Eurofighter-Pilot. Er und seine Kameraden üben in diesen Wochen Abfangflüge im Überschallbereich. Am Montag jedoch wurde er nach Wien eingeladen, Ministerin Klaudia Tanner gratulierte ihm zu seiner 1000. Flugstunde am Eurofighter - ein Wert, den noch kein Österreicher vor ihm erreicht hat.