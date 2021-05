Eurofighter-Piloten trainieren Abfangmanöver

Die Eurofighter trainieren wieder: Von 25. Mai bis 4. Juni werden in Österreich zweimal täglich Überschallflüge absolviert. Über dem gesamten Bundesgebiet wird dabei geflogen, ausgenommen sind Tirol und Vorarlberg sowie Großstädte. Absolviert werden die Flüge in großer Höhe, um den Geräuschpegel so gering wie möglich zu halten.