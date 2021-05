Weißhaidinger: „In Tokio wird es ein Gemetzel!“

Training auch in der Nacht

Wobei die Qualifikation, wie immer, ein ganz heißer Tanz sein kann. Bei den letzten drei Großveranstaltungen war Luki in der Quali Zehnter, Elfter und Zwölfter. Also recht knapp am Aus vorbei - zwölf kommen ins Finale. „Das waren meine schwärzesten Stunden als Trainer. Diesmal aber wird das anders, die Serie wird beendet“, ist sich Trainer Gregor Högler sicher, „es wird so sein, dass er im ersten Versuch alles riskiert, voll reinhaut und gleich die geforderte Quali-Weite wirft. Kein Zittern, Kraft sparen fürs Finale.“ Weil die Qualifikation in Tokio am Vormittag ist, wird Luki wegen der Zeitdifferenz von sieben Stunden seinen Biorhythmus umstellen und auch ein paar Trainingseinheiten morgens um drei Uhr werfen. Auch der Zeitpunkt des Finals wird simuliert, was leicht ist, weil dies in Österreich mittags zur normalen Trainingszeit ist.