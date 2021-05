Video: Durant und Co. lassen Celtics keine Chance

Qasi chancenlos mussten die Boston Celtics und Coach Brad Stevens zusehen, wie Kevin Durant (42 Punkte) und Ex-Celtics-Spieler Kyrie Irving (39 Punkte) Spiel 4 der Playoff-Serie an sich rissen. Am Ende konnten die New Yorker mit 15 Punkten Differenz und erhobenem Haupt das Parkett als überlegener Sieger verlassen. Bereits am Mittwoch haben die Nets nun die Chance, Nägel mit Köpfen zu machen und als 4:1-Sieger in die zweite Runde der Playoffs zu ziehen, wo Giannis Antetokounmpo und die Milwaukee Bucks warten. Die Highlights der Durant-Irving-Show sehen Sie hier.