Play-off-Serien von Teams aus L.A. ausgeglichen

NBA-Titelverteidiger Los Angeles Lakers hat am Sonntag in der ersten Play-off-Runde den Serien-Ausgleich zum 2:2 der Phoenix Suns hinnehmen müssen. In L.A. setzten sich die Suns um Point-Guard-Veteran Chris Paul 100:92 durch. Die Lakers beklagten zudem eine Verletzung von Anthony Davis, der im zweiten Viertel vom Parkett musste. Stadtrivale L.A. Clippers gewann indes bei den Dallas Mavericks 106:81 und stellte in der „best of seven“-Serie ebenfalls auf 2:2.