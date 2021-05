Paukenschlag! Keine Copa America in Argentinien

Die Copa America soll vom 13. Juni bis 10. Juli - parallel zu den Fußball-Europameisterschaften - ausgetragen werden. Sie ist die traditionsreiche Kontinental-Meisterschaft der Nationalmannschaften in Südamerika. Argentinien leidet derzeit besonders unter einer weiteren Corona-Welle. Am Donnerstag registrierte das Land mit 41.080 eine Höchstzahl an Corona-Neuinfizierten - trotz des harten Lockdowns.