Holland-Teamchef De Boer unter Beschuss

Trainigslager in Lagos

Die Niederländer befinden sich seit Samstag im einwöchigen Trainingslager in Lagos an der Algarve. Die „Oranjes“ sind am 17. Juni in Amsterdam Gegner des ÖFB-Teams. Zuvor geht es in der Gruppe C am 13. Juni gegen die Ukraine, danach wartet am 21. Juni noch das Duell mit Nordmazedonien.