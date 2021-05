Wut-Polizistin gab nach Corona-Kritik Kapperl ab

Keine Freude mit Äußerungen

Die Steyrer Beamtin galt in der einschlägigen Szene nach Auftritten bei Anti-Corona-Demos und Interviews als Heldin. Weniger bei ihrem Arbeitgeber. Der hatte keine Freude mit ihren Äußerungen. Bei einem Verfahren vor der Disziplinarkommission kam sie jedoch mit einem Verweis wegen Nichteinhaltens des Mindestabstandes davon. Von anderen Vorwürfen, auch betreffend ihre Äußerungen in einer Wut-Rede in Wien, wurde sie sogar freigesprochen.