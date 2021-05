Schraubenzieher-Angriff bei Streit vor Kebab-Lokal

Die gute Nachricht zuerst: Jener 18-jährige Afghane aus Linz, der am Samstagabend kurz vor 19 Uhr in der Wiener Straße einen Schraubenzieher in den Kopf gerammt bekommen hatte, wurde nicht allzu schwer verletzt, konnte das Kepler Uniklinikum bereits nach der ambulanten Behandlung wieder verlassen.