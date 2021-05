Heuer bisher sieben Tote auf Tirols Straßen

Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mitteilt, liegt man in Tirol mit bisher sieben Verkehrstoten auf dem Niveau des Vorjahres. Damit rangiert man am viertletzten Platz aller Bundesländer. Die häufigsten Unfallursachen sind überhöhte Geschwindigkeit und Ablenkung am Steuer. Der Verein fordert daher erhöhte Strafen.