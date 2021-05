Bregenzer „Pipeline“ wurde erneut zur Partymeile

Corona-Regeln missachtet

Aufgrund weiterer Beschwerden wegen übermäßigem Lärm nahmen in den Abendstunden die Bundespolizei und die Bregenzer Stadtpolizei weitere Kontrollen in diesem Bereich des Bodenseeufers vor. Dabei wurden zwischen 500 und 600 Personen angetroffen, welche sich weder an die geltenden Abstandregeln noch an die städtischen Verordnungen betreffend Lärm, Verunreinigung, Glasflaschenverbot und offenem Feuer hielten. Ein Großteil der Personen zeigte sich nach dem deeskalierenden Einschreiten der Einsatzkräfte einsichtig und verließ daraufhin die „Pipeline“. Einige der angesprochenen Personen begannen sogar damit, den verursachten Müll einzusammeln.