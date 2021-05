Der Neo-Profi ist am Weg nach oben

„Seit dem Vorjahr hab ich mich für diesen Schritt bereit gefühlt.“ Nächste Woche macht er bei der Challenge Tour in Tschechien seinen ersten Abschlag als Pro. „Der große Unterschied ist, dass ich jetzt um Geld spiele. Aber deswegen mache ich mir keinen Druck. Darauf hab ich schließlich seit Jahren hingearbeitet“, so der Ennstaler, der mit seinen 22 Jahren schon ziemlich abgebrüht wirkt. „Er hat eine unglaubliche mentale Stärke“, weiß auch Murhof-Manager Gary Stangl, der den Neo-Pro seit Kindheitstagen kennt.



Abschlag von der Terrasse

Acht Turniere wird das Multitalent, das früher sogar bei Ski-Nachwuchsweltmeisterschaften zu Medaillen raste, auf der Challenge Tour heuer bestreiten. Regner, der am Weg nach oben vom österreichischen und steirischen Verband tatkräftig unterstützt wird, arbeitet quasi rund um die Uhr an seiner Karriere.