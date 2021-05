Freispruch für Salzburger Pestizidkritiker

Schiebel hatte in seinem Buch „Das Wunder von Mals“ und in seinem gleichnamigen Film den hohen Pestizideinsatz in den Apfelplantagen Südtirols scharf kritisiert. Der Strafprozess wegen Übler Nachrede gegen den Agrarwissenschaftler Karl Bär vom Umweltinstitut München geht hingegen weiter. 1.376 Anzeigen gegen Bär bleiben bestehen.