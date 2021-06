Hundefutter von DOG’S LOVE jetzt 20 % günstiger

Worauf kommt es bei einem wirklich guten Hundefutter an? Und was muss drin sein? Genau das schaut sich das Testmagazin ÖKO Test genau an. So wurden 15 Bio-Nassfuttermenüs, die allesamt als Alleinfuttermittel deklariert sind, genau unter die Lupe genommen. Erstaunlich: nur ein einziges Produkt wurde mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet, die Sorte „Bio Rind“ vom österreichischen Familienunternehmen DOG’S LOVE.