Welche Lockerungen heute zu erwarten sind

Es wurde wie immer gemunkelt, gefordert und - wie es auf Neudeutsch so schön heißt - geleakt. Im Vorfeld des Corona-Gipfels am Freitag gab es ein regelrechtes Wettrennen um die Überbringung der guten Nachrichten. Nun sollen sie im Anschluss an die Beratungen zwischen Kanzleramt, Gesundheits- und Tourismusministerium, Landeshauptleuten und Gemeindebund doch noch gemeinsam verkündet werden.