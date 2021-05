585 Neuinfektionen: Anstieg im Wochenvergleich Kopieren

Der geringfügig erhöhte Neuinfektionswert im Vergleich zu jenem am Donnerstag der Vorwoche ist wohl auf die unterschiedliche Menge an durchgeführten Tests zurückzuführen. So lagen am 20. Mai nämlich „nur“ rund 389.000 Resultate vor, von denen 562 positiv ausgefallen waren. Im aktuellen Vergleichszeitraum (Stand 9.30 Uhr) wurden allerdings deutlich mehr Tests durchgeführt - nämlich knapp 542.000.