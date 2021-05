Zuschauergrenzen fallen! Ausnahme für Spielberg?

Ab dem 1. Juli fallen in Österreichs Profisport die Zuschauergrenzen. „Ab dort gibt es keine Beschränkungen mehr außer den Status getestet, geimpft und genesen nachzuweisen. Das heißt, wir haben volle Auslastung der Sitzplätze - indoor wie outdoor“, verkündete Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Freitag. „Es geht in die Richtung eines schönen und guten Sommers.“ Für den am 27. Juni stattfindenden ersten Formel-1-Grand-Prix in Spielberg ist eine Ausnahmeregelung denkbar.