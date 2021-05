Los Angeles Lakers gehen im Play-off in Führung

Titelverteidiger Los Angeles Lakers ist in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit 2:1 in Führung gegangen. Das Team um Superstar LeBron James besiegte die Phoenix Suns im ersten Heimspiel der „best of seven“-Serie am Donnerstag mit 109:95. Topscorer war James‘ Co-Star Anthony Davis mit 34 Punkten.