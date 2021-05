Carolina im Play-off weiter - Toronto muss warten

Die Carolina Hurricanes haben sich für die zweite Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL qualifiziert. In Spiel sechs schlugen sie die Nashville Predators am Donnerstag 4:3 nach Verlängerung und setzten sich somit in der „best of seven“-Serie 4:2 durch. Den Siegtreffer erzielte Sebastian Aho, der damit eine Aufholjagd der Gäste krönte, die kurzzeitig schon 1:3 im Rückstand gelegen waren. Die Hurricanes treffen nun auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning.