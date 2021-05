Afrika braucht dringend 20 Mio. AstraZeneca-Dosen

Afrika benötigt laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den nächsten sechs Wochen mindestens 20 Millionen Impfdosen des AstraZeneca-Vakzins, um die rechtzeitige Verabreichung von Zweitimpfungen sicherzustellen. „Afrika braucht jetzt Impfstoff“, betonte die Afrika-Direktorin der WHO, Matshidiso Moeti, am Donnerstag.