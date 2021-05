3x3-Basketball: Herren lassen die Fackel brennen

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Österreichs 3x3-Herren starteten beim FIBA Olympic Qualifier, präsentiert von der „Krone“, nicht nach Maß ins Heimturnier. Gegen Mitfavorit Lettland setzte es - nachdem erst ein Gewitter den Spielplan durcheinandergewirbelt hatte - eine Niederlage. Lanegger und Co. schüttelten sich aber nur kurz, bogen Kroatien im Krimi mit 18:17. Somit lebt die Chance auf den Aufstieg und die Quali für Olympia in Tokio. Krone.tv überträgt die Spiele am Freitag ab 19.30 live, am Samstag ab 18 Uhr. Am Finaltag Sonntag wird durchgehend übertragen.