Ein Römer wandelt durchs Land

Das wird auch beim Fest der Spätantike in Carnuntum am 14. und 15. August) so sein. Dort wird der junge Römer einen Kaiser mimen. Unterwegs entlang des ehemaligen Limes, wird sich dem Mann aus Hadersfeld bei St. Andrä-Wördern allerlei fahrendes Volk anschließen – wie zuletzt in Mautern. Seinen Abschluss findet der Marsch, der übrigens an Prof. Dr. Hannsjörg Ubl erinnern soll, diesen Sonntag im burgenländischen Kittsee. Ave!