Matthäus: „Ich würde Chelsea den CL-Titel gönnen“

Angesichts ihrer umfangreichen Final-Erfahrung als Spieler: Worauf kommt es in so einem Endspiel an?

Dass man die richtige Balance zwischen Lockerheit und Anspannung findet. Nervosität wäre falsch, Angst ebenso. Man soll sich auf so ein Spiel freuen, es genießen. Was einfach gesagt ist, denn die ganze Welt schaut zu. Ganz abschalten kannst du in Zeiten von Social Media nicht - man soll es auch nicht.