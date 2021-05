„Ein täglicher Kampf für Frieden und Freiheit“

Wie kann dieser Frieden aussehen?

Die Basis für eine gute Beziehung wäre einmal der Respekt Russlands vor georgischem Territorium. So lange Georgien durch Stacheldraht getrennt ist, können wir keine normalen diplomatischen Beziehungen aufnehmen. Wir versuchen es mithilfe der internationalen Gemeinschaft weiter. Dass wir unser Territorium zurückbekommen, dass wir die Binnenflüchtlinge, es handelt sich um fast 300.000, wieder zurück in ihre Heimat schicken können. Aber es ist nicht nur eine Bedrohung durch Panzer, sondern auch durch Fake News. Russlands Propaganda fährt eine Desinformation-Kampagne in der Region, das gefährdet die fundamentalen Werte und Stützen, auf denen unsere Demokratie aufgebaut ist. Sie erinnern sich an die Vorwürfe, Russland greife in die US-Wahlen ein. Nun, in Georgien passiert das seit den 1990er-Jahre. Ja, wir haben ein regionales Problem, aber diese Bedrohung ist viel größer und betrifft auch die Sicherheit der EU und Europa als Ganzes.