Polizei sucht Zeugen nach Radfahrer-Unfall

Gegen 15:10 Uhr war ein 28-Jähriger und dahinter ein 64-Jähriger, beide aus Graz, mit ihren Fahrrädern auf dem Geh- und Radweg am Roseggerkai in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Eigenen Angaben zufolge wollte der 28-Jährige in den Murradweg einbiegen, hätte einen Stoß gegen die Schulter bekommen und sei dadurch gestürzt.