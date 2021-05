Jugendliche interessieren sich manchmal für spezielle sexuelle Vorlieben und haben dazu Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind - nicht zuletzt aus Gründen des Jugendschutzes. „Wie viele Fetische gibt es?“, haben mich Jugendliche einmal an einer Schule gefragt. Fetische polarisieren - weil man ihren Reiz letztlich nur nachempfinden kann, wenn man ihn teilt. Das führt auch in Partnerschaften von Erwachsenen mitunter zu Irritationen.