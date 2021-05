Brand im 11. Stock: Bettlaken rettet Fußball-Profi

Es schaute wie eine Szene aus einem Action-Film aus : Ein Mann hing von seinem Balkon, nur mit einem Bettlaken an das Haus befestigt. Und das vom elften Stock eines Hotels. Es war aber die Realität. Noch realistischer: Involviert war ein Fußballer, der Mittelfeldspieler des uruguayischen Teams Rentistas, der wegen Corona kurz zuvor von den Mitspielern isoliert wurde. Und seine Quarantäne befand sich im 11. Stock. Seine Mannschaft war in einem anderen Hotel, im Hilton, am Abend traf man auf Racing im Libertadores-Cup.