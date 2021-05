Vertragsverlängerung bei Salzburg: Der DJ bleibt!

„Wir wissen sehr genau, was wir an Rasmus haben. Mit seiner Dynamik, seiner positiven Energie und seiner starken Persönlichkeit passt er super zu unserem Klub und der Art und Weise wie wir Fußball spielen. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir mit ihm als ganz wichtigen Baustein in die neue Saison gehen“, jubelt Sportdirektor Christoph Freund.