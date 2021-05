England wird zum EURO-Sorgenkind!

Österreich und auch Deutschland stufen Großbritannien als Virusvariantengebiet ein, in Österreich tritt daher am 1. Juni ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien ein, alle Menschen, die aus England einreisen, brauchen nicht nur einen negativen PCR-Test, sondern müssen zehn Tage in Quarantäne. In Deutschland dürfen seit Sonntag Fluggesellschaften sowie Bus und Bahn nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen aus Großbritannien nach Deutschland befördern.