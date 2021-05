So zieht der Supermond über Österreich

So hell wie bei vergangenem Supermond erst wieder 2025

Den letzten aufsehenerregenden Supermond, der auch noch besonders hell leuchtete, gab es vor etwas mehr als einem Jahr zu bestaunen. Das Nachtgestirn erreichte am 8. April 2020 um 20.08 Uhr seinen erdnächsten Punkt und wirkte nicht nur größer, sondern auch heller - und zwar um beinahe ein Drittel. So nah wie in dieser Nacht kommt der Mond unserer Erde erst wieder am 5. November 2025.