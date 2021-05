Anwalt ortet Widersprüche bei Opferaussagen

Chatverläufe zwischen Peiniger und Opfer

Laut Lorenz Kirschner, dem Anwalt des Verdächtigen, soll es bei den Opfer-Einvernahmen zu Widersprüchlichkeiten gekommen sein. Unter anderem soll ein inzwischen 21-jähriger Neffe, der ab dem 12. Lebensjahr missbraucht worden sein soll, ausgesagt haben, dass er es „ab und zu nicht wollte“, was der Onkel mit ihm machte. „Also wollte er es zumindest manchmal, was er ja eigentlich bestreitet“, so Kirschner. Außerdem gebe es Chatverläufe in den Monaten nach einer neuerlichen, angeblichen Vergewaltigung im April 2020, in denen er den Onkel gefragt haben soll, ob er wieder zu ihm kommen könne. Kirschner: „Bitte, das passt doch nicht zusammen!“