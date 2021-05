Impfung für Junge hängt in der Warteschleife

Das Impf-Versprechen des Bundes hat bei den impfenden Hausärzten einen „Telefon-Tsunami“ ungeduldiger Impf-Williger ausgelöst. Am Dienstag gab es ein Koordinierungsgespräch zwischen Land Salzburg, Ärztekammer und Rotem Kreuz. Doch noch immer ist unklar, wie die Strategie in Salzburg angepasst wird. „Alles ist noch in Abstimmung“, heißt es am Mittwoch aus dem Büro von Gesundheitsreferent Christian Stöckl. Am Donnerstag wird die neue Impf-Strategie der Öffentlichkeit präsentiert.