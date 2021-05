Herzogin Kate begeistert in knallengen Jeans

„Komm schon, Opi!“ Die britische Herzogin Kate hat ihren Mann Prinz William bei einem Wettrennen in Segelfahrzeugen am Strand ihrer alten Universitätsstadt St. Andrews abgehängt und ihm lachend die wenig schmeichelhaften Worte zugerufen. Das royale Paar, dass sich vor 20 Jahren im Kunstgeschichte-Kurs an der schottischen Universität kennengelernt hat, genoss es sichtlich, wieder einmal dort zu sein und Spaß zu haben.