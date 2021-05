Fischer bei U20-WM dank Sondererlaubnis am Start

Die auf die Olympiateilnahme hoffende Niederösterreicherin Sarah Fischer wird bei der U20-WM der Gewichtheber in Taschkent dank Sonderstarterlaubnis am Sonntag an den Start gehen. Nach der Absage der U20-WM im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nützt die Niederösterreicherin den Bewerb, um Qualifikationspunkte für Tokio zu sammeln. Dies wurde einigen Athleten ermöglicht, um ihnen eine faire Chance auf eine mögliche Teilnahme an den Sommerspielen zu geben.