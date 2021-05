Kanada-Derby an Toronto? Ein Sieg fehlt nur noch

Die Toronto Maple Leafs sind auf besten Weg, das Prestigeduell mit den Montreal Canadiens im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL für sich zu entscheiden. Im Duell der beiden erfolgreichsten Clubs der Ligageschichte feierten die Maple Leafs beim Rekordmeister am Dienstag einen 4:0-Erfolg und führten in der „best of seven“-Serie nun mit 3:1.