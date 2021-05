„Mein Ziel ist der Einzug in den Hauptbewerb“

In der zweiten Qualifikationsrunde wartet am heutigen Mittwoch die Belgierin Marie Benoit (WTA-Nr. 232). Im Head-to-Head zwischen den beiden steht es 1:1. „Im März konnte ich sie beim ITF-Turnier in Poitiers mit 6:1, 6:0 besiegen“, erzählt Grabher. Sollte die Vorarlbergerin in Paris erneut die Oberhand behalten, fehlt ihr nur mehr ein einziger Sieg zum großen Ziel: „Ich möchte hier den Einzug in den Hauptbewerb schaffen!“