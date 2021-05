Luis Suarez schießt gegen Koeman und Barcelona!

Gegenüber „Radio Marca“ lederte der 34-Jährige nun frei von der Leber weg los. „Koeman gab nur die Vorgabe der Bosse weiter, mich nicht mehr aufzustellen. Nachdem er mich drei Spiele aus dem Kader verbannt hatte, sagte er mir, dass er in der nächsten Partie gegen Villarreal eigentlich wieder auf mich bauen will. Da merkt man, dass er nicht so viel Persönlichkeit hat.“