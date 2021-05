Bub überlebt Seilbahn-Unglück: Tante steht ihm bei

„Lass mich in Ruhe, ich habe Angst“, waren die letzten Worte des fünfjährigen Eitan, bevor ihn die Ärzte in den Operationssaal brachten, um die zahllosen Knochenbrüche zu versorgen. Dass der Bub den dramatischen Seilbahnabsturz in Italien am Sonntag überlebte, grenzt an ein Wunder. Nun wollen ihn die Ärzte aus dem künstlichen Tiefschlaf holen. Doch seine Eltern werden nicht am Krankenbett des Buben stehen, wenn er aufwacht - sie überlebten das Unglück nicht. Italienischen Medienberichten zufolge ist die Tante des Buben nun aus Israel angereist. Auch ein Team von Psychologen steht bereit.