Schopp-Poker: Auch der LASK soll jetzt mitmischen

Abschluss-Feier im Zeichen des Abschieds?

In Graz ließen Mannschaft und Trainerteam der Hartberger die Saison in einem Innenstadt-Lokal ausklingen. Auch dort war wohl die Zukunft des bislang in Hartberg so erfolgreichen Cheftrainers Gesprächsthema. Am Weg zur Feier wusste Schopp-Assistent Kurt Russ auch noch nichts über den weiteren Karriereweg des Kollegen.