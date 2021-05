Schopp-Abgang? „Austria wäre der nächste Schritt“

Schopp, der demnächst Gespräche mit seinem Berater und mit seiner Familie führen will, soll bereits ein Hearing bei den Austria-Verantwortlichen gehabt haben. Darauf angesprochen, erklärte der Grazer im TV-Interview: „Die Wiener Austria ist ein absoluter Topverein, der momentan eine sportlich schwierige Phase durchläuft, aber da gibt es auch andere große Vereine in Österreich, die Ähnliches durchlaufen sind. Es wäre natürlich ein nächster Schritt für mich als Trainer. Die Austria ist ein Verein, der sehr viel Potenzial und extrem spannende, junge Spieler hat, die sich in den letzten eineinhalb Jahren gut entwickelt haben. Grundsätzlich ist es sehr viel, was der Verein anbietet. Es ist etwas, über das man sich Gedanken machen muss.“